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Калабин Василий Платонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Калабин Василий Платонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2885-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 392 муж
Урожд. - Шиляев Петр Титович
Отец - Шиляев Тит Георгиевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Калабин Василий Платонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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