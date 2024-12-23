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Крюков Петр Назарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Крюков Петр Назарович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2884-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 391 муж
Урожд. - Крюков Петр Назарович
Отец - Крюков Назар Романович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Романов Павел Ильич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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