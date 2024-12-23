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Мартьянов Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Мартьянов Иван Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2882-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 389 муж
Урожд. - Ион Родионович
Отец - Родион Даниилович, новокрещен (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Мартьянов Иван Иванович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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