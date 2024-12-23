Локасова Агриппина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛокасова Агриппина Сергеевна

Локасова Агриппина Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Локасова Агриппина Сергеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2880-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.06.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 24об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 387 жен
Урожд. - Локасова Агриппина Сергеевна
Отец - Локасов Сергей Евстафьевич, непременный работник (поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Локасова Матрона Семеновна, дочь непременного работника (поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.