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Попов Павел Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Попов Павел Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2873-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
коллежский регистратор
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
20.06.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 24об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 380 муж
Урожд. - Попов Константин Павлович
Отец - Попов Павел Андреевич, коллежский регистратор (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Комаров Константин, Начальник заводов, коллежский советник и кавалер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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