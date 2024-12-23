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Стерхов Петр Кириллович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Стерхов Петр Кириллович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2872-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 379 муж
Урожд. - Стерхов Петр Кириллович
Отец - Стерхов Кирилл Александрович, непременный работник (поч. Люковский, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхов Василий Александрович, брат его мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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