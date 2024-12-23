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Девятов Савва Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Девятов Савва Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2866-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
писарь 2-го класса
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
19.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 373 муж
Урожд. - Девятов Петр Саввич
Отец - Девятов Савва Иванович, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Михайлов Порфирий Николаевич, губернский секретарь (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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