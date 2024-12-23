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Фомин Михаил Евстигнеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Фомин Михаил Евстигнеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2865-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рекрут
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
18.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 24
Полная запись МК
Счёт родившихся: 372 муж
Урожд. - Симанов Леонтий Даниилович
Отец - Симанов Даниил Иванович, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Фомин Михаил Евстигнеевич, рекрут (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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