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Федор Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Федор Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2861-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
родной сын
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 23об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 368 муж
Урожд. - Иван Петрович
Отец - Петр Варлаамович, крепостной г. подполковника и кавалера помощника начальника Ижевских заводов Фаустова Якова Андреевича (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Федор Петрович, родной сын (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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