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Гаврилов Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Гаврилов Петр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2859-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
13.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 23об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 366 жен
Урожд. - Гаврилова Акулина Петровна
Отец - Гаврилов Петр Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Воронцова Мария Васильевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Воронцов Федот Саввич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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