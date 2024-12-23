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Поварницына Акулина

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Поварницына Акулина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2857-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 23об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 364 жен
Урожд. - Поварницына Акулина
Мать - Поварницына София Гаврииловна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анна Васильевна, жена вахтера (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, - Василий Максимович, вахтер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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