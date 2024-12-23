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Кондрат Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кондрат Антонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2856-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
12.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 23об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 363 муж
Урожд. - Петр Кондратович
Отец - Кондрат Антонович, новокрещен (д. Курегово, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Филипп Никитич, новокрещен (д. Новая Казмаска, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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