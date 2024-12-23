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Младенцов Никифор Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Младенцов Никифор Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2850-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
крестьянин Елабужской округи
Нас. пункт приписки
г. Елабуга, Елабужский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 357 муж
Урожд. - Скоробогатов Варфоломей Трофимович
Отец - Скоробогатов Трофим Давидович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Младенцов Никифор Филиппович, крестьянин Елабужской округи (г. Елабуга, Елабужский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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