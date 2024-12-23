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Лаптев Иван Исаевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Лаптев Иван Исаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2849-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
06.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
умерший мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 23
Полная запись МК
Счёт родившихся: 356 жен
Урожд. - Савинцова Акулина Гаврииловна
Отец - Савинцов Гавриил Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Лаптева Марфа Ивановна, дочь умершего мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Лаптев Иван Исаевич, умерший мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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