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Липатников Владимир Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Липатников Владимир Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2839-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 22об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 346 муж
Урожд. - Липатников Владимир Петрович
Отец - Липатников Петр Семенович, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Липатников Семен Фомич, отставной титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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