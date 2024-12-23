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Матрона Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Матрона Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2837-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
свояченница
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
06.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 22об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 344 жен
Урожд. - Стамикова Агриппина Евсевиевна
Отец - Стамиков Евсевий Алексеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Матрона Семеновна, свояченница (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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