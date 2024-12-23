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Михаил Прохорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Михаил Прохорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2833-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник, новокрещен из вотяков
Нас. пункт приписки
д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
05.06.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 340 муж
Урожд. - Дорофей Михайлович
Отец - Михаил Прохорович, непременный работник, новокрещен из вотяков (д. Вотская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Лаптев Семен Иудич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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