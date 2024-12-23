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Матрона Ильинична

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Матрона Ильинична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2830-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.06.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
девица
Нас. пункт приписки
д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.06.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 22
Полная запись МК
Счёт родившихся: 337 жен
Урожд. - Феодосия
Мать - Анна Алексеевна (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Матрона Ильинична, девица (д. Дальний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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