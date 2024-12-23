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Широбоков Родион Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Родион Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2824-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 21об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 331 жен
Урожд. - Широбокова Мария Родионовна
Отец - Широбоков Родион Петрович, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбокова Гликерия Петровна, родная сестра (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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