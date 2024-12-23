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Широбоков Семен Амвросиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Широбоков Семен Амвросиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2820-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 327 жен
Урожд. - Широбокова Анна Семеновна
Отец - Широбоков Семен Амвросиевич, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Шкляева Татьяна Епифаньевна, жена новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Шкляев Епифаний Алексеевич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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