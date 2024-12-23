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Вахрушева Акулина Ионовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Вахрушева Акулина Ионовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2819-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 326 жен
Урожд. - Вахрушева Акулина Ионовна
Отец - Вахрушев Ион Иванович, новокрещен (поч. Кизядзя, Чутырский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Широбокова Агриппина Алексеевна, жена новокрещена (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Широбоков Антипа Кузьмич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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