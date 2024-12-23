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Акулина Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Акулина Матвеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2818-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 325 жен
Урожд. - Акулина Матвеевна
Отец - Матвей Михайлович, новокрещен (поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Агафья Дмитриевна, дочь новокрещена (поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Дмитрий Григорьевич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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