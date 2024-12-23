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Акулина Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Акулина Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2817-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 324 жен
Урожд. - Акулина Васильевна
Отец - Василий Семенович, новокрещен (поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Перевощикова Акулина Саввична, дочь новокрещена (поч. Выжоил, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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