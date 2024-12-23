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- Василий Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
- Василий Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2815-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
15.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 322 жен
Урожд. - Акулина Петровна
Отец - Петр Григорьевич, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Агафья Степановна, жена новокрещена (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, - Василий Кузьмич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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