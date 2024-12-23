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Акулина Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Акулина Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2815-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
02.06.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 322 жен
Урожд. - Акулина Петровна
Отец - Петр Григорьевич, новокрещен (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Агафья Степановна, жена новокрещена (д. Якшур-Бодья, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, - Василий Кузьмич, новокрещен (д. Верхний Якшур, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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