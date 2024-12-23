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Трухин Филимон Спиридонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Трухин Филимон Спиридонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2812-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
31.05.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 20об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 319 жен
Урожд. - Трухина Акулина Филимоновна
Отец - Трухин Филимон Спиридонович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Стерхова Иулиания Кирилловна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Стерхов Василий Александрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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