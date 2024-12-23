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Иуда Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Иуда Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2809-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.05.1827
Священнослужители
протоиерей Лятушевич Захарий , причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 20об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 316 муж
Урожд. - Иуда Федорович
Отец - Федор Емельянович, новокрещен (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Николай Дмитриевич, новокрещен (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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