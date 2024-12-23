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Андреева Феодосия Трофимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Андреева Феодосия Трофимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2805-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.05.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 312 жен
Урожд. - Андреева Феодосия Трофимовна
Отец - Андреев Трофим Андреевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Иулиания Никитична, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Терентий Павлович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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