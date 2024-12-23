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Боталов Никита Захарович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Боталов Никита Захарович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2804-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.05.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 311 муж
Урожд. - Андреев Никита Трофимович
Отец - Андреев Трофим Андреевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Боталов Никита Захарович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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