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Николай Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Николай Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2799-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
новокрещен
Нас. пункт приписки
д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
22.05.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 306 жен
Урожд. - Елена Николаевна
Отец - Николай Дмитриевич, новокрещен (д. Ближний Сентек, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Акулина Михеевна, дочь непременного работника (д. Башур, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Михей Федотович, непременный работник (д. Башур, Завьяловский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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