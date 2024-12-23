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Кузнецова Дарья Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Кузнецова Дарья Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2794-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.05.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 19об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 301 муж
Урожд. - Патрикей
Мать - Кузнецова Дарья Сергеевна (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кузнецов Степан Петрович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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