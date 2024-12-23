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Суворов Иван Евтихиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Суворов Иван Евтихиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2793-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
причетник
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.05.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 19об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 300 муж
Урожд. - Суворов Христофор Иванович
Отец - Суворов Иван Евтихиевич, причетник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Решетников Георгий Григорьевич, дьякон (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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