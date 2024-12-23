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Холмогоров Евдоким Федотович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Холмогоров Евдоким Федотович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2790-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
09.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.05.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 297 жен
Урожд. - Холмогорова Елена Кондратовна
Отец - Холмогоров Кондрат Евдокимович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Холмогорова Ирина Никифоровна, жена непременного работника (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Холмогоров Евдоким Федотович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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