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Шагалов Федор Игнатьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Шагалов Федор Игнатьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2789-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рядовой подвижной инвалидной роты №20
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.05.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 296 муж
Урожд. - Шагалов Федор Федорович
Отец - Шагалов Федор Игнатьевич, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Кирьянов Леонтий Лазаревич, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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