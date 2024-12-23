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Онисимова Наталья Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Онисимова Наталья Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2788-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.05.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 295 жен
Урожд. - Фирстова Елена Ивановна
Отец - Фирстов Иван Герасимович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Онисимова Наталья Васильевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Онисимов Дмитрий, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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