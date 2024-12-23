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Овчинников Николай Никифорович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Овчинников Николай Никифорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2778-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.05.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 18об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 285 муж
Урожд. - Овчинников Николай Никифорович
Отец - Овчинников Никифор Степанович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Пушин Константин, непременный работник (д. Русская Карлутка, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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