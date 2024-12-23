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Павлова Ксения Максимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Павлова Ксения Максимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2776-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена писаря 2-го класса
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
08.05.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 18об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 283 жен
Урожд. - Матвеева Елена Александровна
Отец - Матвеев Александр Степанович, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Павлова Ксения Максимовна, жена писаря 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Павлов Василий Антонович, писарь 2-го класса (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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