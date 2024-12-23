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Табакова Ирина Алексеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Табакова Ирина Алексеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2773-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Дата крещения
05.05.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 280 жен
Урожд. - Табакова Ирина Алексеевна
Отец - Табаков Алексей Прокопьевич, непременный работник
Воспр. - Лузева Анна Семеновна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Лузев Ион Иванович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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