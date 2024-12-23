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Дудина Васса Евдокимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дудина Васса Евдокимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2767-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.05.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена крепостного генерал майора и кавалера Грена
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
01.05.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 274 жен
Урожд. - Хлебникова Мавра Николаевна
Отец - Хлебников Николай Иванович, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дудина Васса Евдокимовна, жена крепостного генерал майора и кавалера Грена (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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