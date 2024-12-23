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- Вавила Спиридонович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
- Вавила Спиридонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2763-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
27.04.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рядовой подвижной инвалидной роты №19
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
29.04.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 17об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 270 жен
Урожд. - Береснева Александра Тарасовна
Отец - Береснев Тарас Иоакимович, старший унтер-офицер подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Анастасия Афанасьевна, жена рядового подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, - Вавила Спиридонович, рядовой подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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