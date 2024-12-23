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Смагин Лука Кириллович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Смагин Лука Кириллович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2760-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.04.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
мастеровой
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.04.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 17об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 267 муж
Урожд. - Крюков Максим Константинович
Отец - Крюков Константин Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Смагин Лука Кириллович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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