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Бутусов Иулиан Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Бутусов Иулиан Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2759-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.04.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
28.04.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 17об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 266 муж
Урожд. - Бутусов Иван Иулианович
Отец - Бутусов Иулиан Иванович, непременный работник (поч. Ключи, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Краев Сергей Андреевич, дьякон (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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