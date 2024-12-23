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Сурнин Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Сурнин Петр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2755-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.04.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
непременный работник
Нас. пункт приписки
поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
24.04.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Краев Сергей, причетник Несмелов Владимир
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 262 жен
Урожд. - Сурнина Мавра Петровна
Отец - Сурнин Петр Иванович, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Холмогорова Фекла Кирилловна, дочь непременного работника (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Холмогоров Кирилл Дометьевич, непременный работник (поч. Русский Вожой, Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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