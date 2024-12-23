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Цеддельман Александр Александрович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Цеддельман Александр Александрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2753-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.04.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
коллежский советник и кавалер
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
23.04.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 260 муж
Урожд. - Москвин Александр Иванович
Отец - Москвин Иван Афанасьевич, Титулярный советник (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Цеддельман Александр Александрович, коллежский советник и кавалер (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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