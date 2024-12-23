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(Романов) Евграф Романович

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
(Романов) Евграф Романович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2747-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
13.04.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рядовой подвижной инвалидной роты №19
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
15.04.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 16об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 254 жен
Урожд. - Шалагина Александра Карповна
Отец - Шалагин Карп Фомич, рядовой подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - (Романова) Агриппина Николаевна, жена рядового подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, (Романов) Евграф Романович, рядовой подвижной инвалидной роты №19 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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