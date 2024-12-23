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Дряхлова Варвара Иоакимовна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Дряхлова Варвара Иоакимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2743-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.04.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
10.04.1827
Священнослужители
иерей Садальский Петр, дьякон Решетников Георгий, причетник Ложкин Петр
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 16об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 250 жен
Урожд. - Федорова Ирина Георгиевна
Отец - Федоров Георгий Федотович, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дряхлова Варвара Иоакимовна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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