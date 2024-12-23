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Рукавишников Иван Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Рукавишников Иван Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2730-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
рядовой подвижной инвалидной роты №20
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
04.04.1827
Священнослужители
иерей Широких Алексей, дьякон Краев Сергей, причетник Короваев Кирилл
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 15об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 237 муж
Урожд. - Бехметев Георгий Моисеевич
Отец - Бехметев Моисей Кузьмич, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Рукавишников Иван Яковлевич, рядовой подвижной инвалидной роты №20 (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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