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Тонкова Матрона Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Тонкова Матрона Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2718-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
27.03.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Капачинский Константин
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 225 жен
Урожд. - Тонкова Матрона Васильевна
Отец - Тонков Василий Григорьевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Лабутина Анастасия Васильевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Лабутин Кирилл, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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