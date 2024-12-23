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Антипина Устинья Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Антипина Устинья Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2715-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
жена мастерового
Нас. пункт приписки
с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.
Дата крещения
25.03.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 222 жен
Урожд. - Корелина Матрона Прохоровна
Отец - Корелин Прохор Алексеевич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Воспр. - Антипина Устинья Андреевна, жена мастерового (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Антипин Георгий Антипич, мастеровой (с. Ижевский завод, Александроневский приход., Сарапульский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

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