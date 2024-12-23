Красильникова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильникова Анастасия Васильевна

Красильникова Анастасия Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ижевский завод за 1780, 1800-1802, 1824-1828 годы
ФИО
Красильникова Анастасия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2708-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1827
Приход
Александро-Невский собор
Губерния прихода
Вятская
Уезд прихода
Сарапульский
Место прихода
Ижевский завод
Статус персоны
вдова
Нас. пункт приписки
г. Казань, Казанская губ.
Дата крещения
23.03.1827
Священнослужители
иерей Свечников Андрей, дьякон Решетников Георгий, причетник Суворов Иоанн
Архивный код
ЦГА УР, ф.6, оп.1, д.47, лист: 14об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 215 жен
Урожд. - Худашева Мария Кирилловна
Отец - Худашев Кирилл Георгиевич, крестьянин (с. Новобогородское, Чистопольский у., Казанская губ.)
Воспр. - Красильникова Анастасия Васильевна, вдова (г. Казань, Казанская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анастасией Соловьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.